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Сегодня, 14:10

Снайдер обратился к Садулаеву со словами поддержки: «Надеюсь, ты выступишь на Олимпиаде»

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Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер.
Фото Global Look Press

Олимпийский чемпион по борьбе Кайл Снайдер прислал сообщение с поддержкой Абдулрашида Садулаева, который не поедет на лицензионный турнир Олимпиады-2024.

«Привет, брат! Узнал о решении МОК и твоем отстранении. Мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают, и ты выступишь в Париже. Если я чем-то могу тебе помочь, дай знать», — написал Снайдер.

4 апреля Комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля, из-за поддержки специальной военной операции. Победители этих соревнований получат возможность выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Источник: WRESTRUS.RU
Абдулрашид Садулаев
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