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Париж-2024

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Мамиашвили прокомментировал возможное участие российских борцов на Олимпиаде-2024

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поделился мнением об участии россиян на Олимпийских играх-2024.

«Наша задача сейчас — завоевать лицензии для того, чтобы иметь право участия в Олимпиаде. А потом мы взвесим все за и против и примем взвешенное решение.
Решение будет принято только с согласия руководства страны и пожеланий людей нашей страны, для которых мы выступаем. Это должно быть единое со страной решение, и если оно будет совпадать с желаниями болельщиков, то мы возьмем на себя такую ответственность», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Лицензионный турнир в Стамбуле пройдет с 9 по 12 мая. Для завоевания права ехать на Олимпийские игры нужно попасть в тройку призеров соревнований.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА Новости
Михаил Мамиашвили
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