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Мамиашвили обсудил с представителями UWW допуск российских борцов к отбору на Олимпиаду

Виктория Кравченко
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Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в Баку во время лицензионного турнира обсудил с представителями Объединенного мира борьбы (UWW) ситуацию с недопуском к отбору на Олимпиаду победителей Игр Абдулрашида Садулаева и Мусы Евлоева, а также Сергея Степанова и Сергея Кутузова.

«Мы с коллегами обсудили сложившуюся ситуацию, сейчас попробуем наметить шаги для ее решения. Проблем немало, к стартам не допущены Садулаев, Евлоев, Кутузов, Степанов. Мы будет оспаривать это решение», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

4 апреля комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля в Баку.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выступила с критикой в адрес спортсменов, которые планируют принять участие в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, назвав их «командой бомжей».

Источник: https://tass.ru/sport/20468593
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