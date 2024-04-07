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Сегодня, 11:06

Мамиашвили считает серьезным успехом завоевание четырех лицензий на Игры в женской борьбе

Виктория Кравченко
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что завоевание женской сборной России по борьбе четырех путевок на Олимпийские игры — это реальный успех, который позволяет с оптимизмом смотреть на вопрос формирования сильной команды.

«От души поздравляю наших девушек — это уже реальный успех нашей женской команды. Четыре путевки, причем схватки у девушек непростые были. Красивой была финальная точка, поставленная Ханум Велиевой. Все это позволяет с легким оптимизмом смотреть на вопрос формирования коллектива, в котором будет конкуренция, желание побеждать, не распуская сопли, не ища виновных в неудачах. Коллектив, в котором умеют справляться со слабостями», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Для завоевания олимпийской лицензии спортсменкам достаточно было выйти в финал турнира, который проходил в Баку. Это удалось Надежде Соколовой (весовая категория до 50 кг), Наталье Малышевой (до 53 кг), Алине Касабиевой (до 62 кг) и Ханум Велиевой (до 68 кг).

Источник: https://tass.ru/sport/20468495
Михаил Мамиашвили
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