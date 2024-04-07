Жабраилов победил украинца Архайю и завоевал олимпийскую лицензию в Баку

Российский борец вольного стиля Алихан Жабраилов завоевал олимпийскую лицензию на квалификационном турнире в Баку.

В полуфинале 29-летний россиянин победил украинца Илью Архайю в весовой категории до 97 кг.

В весовой категории до 86 кг другой россиянин Артур Найфонов одолел грузина Владимира Гамкрелидзе и также завоевал олимпийскую лицензию.

Квалификационный турнир в Баку проходит с 5 по 7 апреля. Лицензии, завоеванные спортсменами, не являются именными.