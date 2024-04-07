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Мамиашвили о словах Подоляки про Садулаева: «Он просто не погружен в материал. Спорт — это вообще про другое»

Мамиашвили ответил Подоляке, который назвал борца Садулаева «униженкой»
Сергей Жуков
корреспондент
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Михаил Мамиашвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова военного блогера Юрия Подоляки, назвавшего двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева «униженкой».

«С уважением отношусь к этому человеку и к его комментариям. Но он немножко не о том говорит. Он просто не погружен в материал. Это не его площадка, не совсем по теме. Спорт — это вообще про другое», — сказал Мамиашвили «СЭ».

4 апреля комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. UWW не допустила двукратного олимпийского чемпиона из-за того, что тот поддержал СВО.

Из-за неучастия в лицензионном турнире Садулаев лишился возможности отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в Олимпийских играх-2024 в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Юрий Подоляка, Абдулрашид Садулаев, Сайгидпаша Умаханов. Подоляка назвал Садулаева униженкой. Блогеру ответил дагестанский депутат: «Провокатор, сеющий национализм»

Олимпиада
Сборная России по борьбе
Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
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