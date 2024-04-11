Никал: «Грустно видеть, как Садулаева не пускают на Олимпиаду»

Американский боец UFC и трехкратный чемпион первого дивизиона NCAA по вольной борьбе Бо Никал в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении Абдулрашида Садулаева от квалификационного турнира в Баку.

«Знаешь, я думаю, это немного грустно, потому что ты хочешь, чтобы на Олимпиаде состязались лучшие парни, — сказал Никал «СЭ». И очевидно, что Садулаев — один из лучших в мире. Хочется увидеть, кто из них лучший, и мне бы хотелось, чтобы он смог там соревноваться. Так что да... грустно это видеть».

В ночь на 14 апреля Бо Никал проведет бой против Коди Брандейджа на турнире UFC 300. Ранее МОК не допустил Садулаева на квалификационный олимпийский турнир в Баку, квоту для команды нейтральных атлетов, за которую выступают россияне, на соревнованиях завоевал Алихан Жабраилов.

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