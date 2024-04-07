Мамиашвили попросил не навешивать ярлыки на выступающих на международных стартах россиян
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что нельзя давать оценки продолжающим выступать на международных стартах спортсменам. Он сказал, что остерегался бы навешивать ярлыки.
«И я вижу, как меняется отношение к нашим спортсменам у наших братьев по борцовскому ковру, даже от тех же европейцев — никакой пришибленности и шараханий. Люди свое мнение сформировали», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
На данный момент российские борцы завоевали 10 олимпийских лицензий — 4 в вольной борьбе, 2 — в греко-римской, 4 — в женской.
Источник: https://tass.ru/sport/20469259
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