Мамиашвили назвал мужчиной американца Снайдера после поддержки российского борца Садулаева: «Поверьте, таких большинство»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на сообщение американского борца вольным стилем Кайла Снайдера об отстранении двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева от участия в лицензионном турнире в Баку.

Ранее Снайдер заявил, что жалеет об отстранении Садулаева и надеется, что россиянин выступит на Играх в Париже.

— Первые, кто категорически отвергали любые ограничения и запреты были американцы. Почему? Это достойные люди, чемпионы. Не может состоявшийся человек, самодостаточный, быть ущербным и навязывать ту повестку в мировом сообществе, которую сегодня навязывают вот эти сектанты.

Приведу маленький пример, когда российские спортсмены не были допущены и Снайдер завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сербии. При мне состоялся разговор, где ему позвонил Садулаев и поздравил. Тот ответил: «Не поздравляй меня как чемпиона, потому что ты не мог бороться здесь. Когда я у тебя выиграю, тогда буду настоящим чемпионом». Это слова не американца, не русского, не инопланетянина, а слова чемпиона, мужчины, достойнейшего гражданина. В данном случае — гражданина США. Это его позиция. Поверьте мне, таких большинство. Просто эта кучка маразматиков сегодня навязала свою повестку. Но это пока.

— Просто не видим его сообщение в соцсетях спортсмена...

— Я знаю его как достойнейшего чемпиона. Рассказал вам эпизод, вы услышали. Мало того, это все же сегодня пытаются примерить к ситуации, чтобы как будто сделать неприятность персонально главе государства. Эти идиоты, маразматики считают, что у нас глава государства, спортивное сообщество и народ существуют в отрыве друг от друга (смеется). Да им нас никогда не понять! Идиоты, идиоты! Никогда этого не было и никогда этого не будет.

4 апреля комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля в Баку.

Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в Олимпийских играх-2024 в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.