Гацалов — о допуске российских борцов на Олимпиаду: «МОК найдет, к чему придраться»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов прокомментировал возможные сложности при допуске российских борцов на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

По словам Гацалова, у Федерации спортивной борьбы России хорошие отношения с руководством Объединенного мира борьбы.

«У Заурбека Сидакова и Завура Угуева нет проблем с допуском на Игры. У Абдулрашида Садулаева есть сложности, но это все решается. МОК аргументирует это принадлежностью Садулаева к Вооруженным силам РФ. Но МОК найдет, к чему придраться, если перед ним будет стоять такая задача. Если наших лидеров не допустят, то мы сможем отправить вторых, третьих номеров. Но смогут ли эти ребята побороться за медали?» — приводит слова Гацалова MMA.Metaratings.