Тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Рашидов: «Форма Садулаева лучше, чем на Ярыгинском турнире»

Главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов поделился мнением о текущей форме двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева в преддверии чемпионата России.

«Если сравнивать форму Садулаева на турнире памяти Ивана Ярыгина, который был в январе, с той, что есть сейчас, то Абдулрашид находится в гораздо лучшей форме. У него более собранная борьба. Кондиции ближе к тем, что были раньше. Сегодняшняя форма Садулаева лучше, чем-то, что мы видели на Ярыгинском», — цитирует Рашидова MMA.Metaratings.ru .

27-летний Садулаев выйдет на ковер 3 мая в рамках чемпионата России по вольной борьбе, который проходит с 30 апреля по 4 мая в Москве на «Live Арене».

Ранее МОК не допустил Садулаева на квалификационный олимпийский турнир в Баку. Квоту для команды нейтральных атлетов, за которую выступают россияне, на соревнованиях завоевал Алихан Жабраилов.