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Мамиашвили призвал разрешить россиянам поехать на Олимпиаду на условиях МОК

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Михаил Мамиашвили.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что российские спортсмены должны самостоятельно решать, ехать ли им на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

В сентябре глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что россияне не должны ехать на олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Над словами Вяльбе надо очень сильно задуматься, потому что в них есть глубокий смысл. Конечно, Олимпиада — это ключевое событие в жизни спортсмена. Если он согласен ехать на Олимпийские игры на условиях МОК, то пусть едет. Это выбор каждого человека», — цитирует Мамиашвили РИА «Новости».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Кроме того, МОК запретил России финансировать спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.

27 сентября президент ОКР Станислав Поздняков в интервью «СЭ» назвал ситуацию с возможным подписанием требований МОК для допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже «оформлением отречения от своей страны».

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Елена Вяльбе
Михаил Мамиашвили
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