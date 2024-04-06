Мамиашвили: «Участие в соревнованиях в том формате, который предлагает МОК, — это серьезный повод взвесить все за и против»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер провести тренерский совет, который примет решение о неучастии в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Любое предложение Ирины Александровны Винер я разделяю. Мне понятна ее позиция. Я заявлял много раз, что участие в соревнованиях в том формате, который предлагает МОК, — это серьезный повод проанализировать, взвесить все за и против и принять итоговое решение. Если я удостоюсь чести быть приглашенным на данном совете, то с удовольствием в нем приму участие», — сказал Мамиашвили «СЭ».

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.