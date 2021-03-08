Ян после поражения от Стерлинга на UFC 259 прилетит в Россию во вторник
20:36
Российский боец MMA Петр Ян во вторник прибудет в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
«Петр во вторник вылетит в Россию. Потребуется небольшой перерыв, и он снова будет готов начать подготовку», — сказал представитель команды Яна.
Ян в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 проиграл американцу Алджамейну Стерлингу после дисквалификации за удар коленом в партере.
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