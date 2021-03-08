Бокс/ММА/UFC 259
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Ян после поражения от Стерлинга на UFC 259 прилетит в Россию во вторник

20:36
Теги:

Российский боец MMA Петр Ян во вторник прибудет в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«Петр во вторник вылетит в Россию. Потребуется небольшой перерыв, и он снова будет готов начать подготовку», — сказал представитель команды Яна.

Ян в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 проиграл американцу Алджамейну Стерлингу после дисквалификации за удар коленом в партере.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10856549

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир