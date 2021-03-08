Джон Маккарти обвинил рефери боя Яна и Стерлинга в непрофессионализме

Легендарный рефери ММА Джон Маккарти в своем подкасте Weighing In прокомментировал итоги боя за титул чемпиона UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.

Ян выигрывал поединок, однако в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом, после которого Стерлинг дал понять, что не в состоянии продолжать бой. Россиянин был наказан поражением дисквалификацией, чемпионом стал Стерлинг.

«Был ли это запрещенный удар? Да, несомненно, — сказал Маккарти. — Специально ли он нанес этот удар? Вопрос. Марку Смиту [рефери боя] не стоило озвучивать свои мысли доктору касаемо того, специально ли боец нанес запрещенный удар или нет. Это не их дело. Стерлинг услышал об этом. Смиту следовало сказать доктору: «Пожалуйста, проверьте состояние бойца, так как он только что принял запрещенный удар». И после того, как доктор озвучил бы свое мнение, ему стоило бы вынести уже свой вердикт. Никогда не надо говорить: «О, это было намеренно, и это дисквалификация». Никогда. Конечно, Алджо или любой другой боец, услышав такое, будет себя так вести — ты сам только что поспособствовал такому исходу событий, озвучив свои мысли. Может ли он дисквалифицировать в таком случае? Может, ведь так или иначе запрещенный удар был нанесен. Но не стоит об этом говорить при бойце и докторе».

«Также можно было снять бал, и в таком случае если даже Стерлинг выиграл бы следующий раунд, то в итоге бой бы завершился вничью. Стоит признать, что Петр выигрывал этот бой. Незнание правил подвело его», — отметил Маккарти.

Бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.