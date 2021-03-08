Джош Томсон: «Я не впечатлен Махачевым. В стойке он был нерешительным»
Бывший чемпион Strikeforce, боец UFC и партнер Ислама Махачева по залу AKA Джош Томсон поделился мнением о победе дагестанца на UFC 259.
Махачев победил удушающим приемом американца Дрю Добера в 3-м раунде. Победа стала для дагестанского бойца 7-й подряд в UFC.
«Я не впечатлен выступлением Ислама. И сейчас я критикую его, потому что знаю — он способен на гораздо большее. Сегодня я увидел зажатого Ислама. Ислам невероятно силен физически. Вот есть Дерон Уинн — настоящий мускульный шарик, просто сплошная мощь. И он борец предолимпийского уровня. Но Ислам — все равно самый физически сильный боец, с которым я когда-либо боролся. А ведь он из 70 кг! Это даже не честно сводить его с легковесами. И его джиу-джитсу — оно великолепно, посмотри на этот переход к армбару. БЖЖ Ислама сильнее, чем его стойка, и я говорю именно о БЖЖ, даже не борьбе.
Борьба Ислама даже лучше, чем мы видели с Добером, гораздо лучше. Вы даже не представляете, какая для него это легкая ерунда — перевести человека. Зацепом, проходом в ноги, как угодно. Тот же Хабиб — он либо проходит в ноги, либо поднимает тебя из клинча и швыряет. Ислам гораздо разнообразнее. И он делает все это с легкостью. Но я продолжаю утверждать — то, что мы видели сегодня — только маленький отрывок от настоящего Ислама. Мне не понравился, например, Ислам в стойке — он был очень нерешительным. Хотя в принципе, он очень хорош в стойке», — сказал Томсон на подкасте Weighing in.
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