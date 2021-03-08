Джош Томсон: «Я не впечатлен Махачевым. В стойке он был нерешительным»

Бывший чемпион Strikeforce, боец UFC и партнер Ислама Махачева по залу AKA Джош Томсон поделился мнением о победе дагестанца на UFC 259.

Махачев победил удушающим приемом американца Дрю Добера в 3-м раунде. Победа стала для дагестанского бойца 7-й подряд в UFC.

« Я не впечатлен выступлением Ислама. И сейчас я критикую его, потому что знаю — он способен на гораздо большее. Сегодня я увидел зажатого Ислама. Ислам невероятно силен физически. Вот есть Дерон Уинн — настоящий мускульный шарик, просто сплошная мощь. И он борец предолимпийского уровня. Но Ислам — все равно самый физически сильный боец, с которым я когда-либо боролся. А ведь он из 70 кг! Это даже не честно сводить его с легковесами. И его джиу-джитсу — оно великолепно, посмотри на этот переход к армбару. БЖЖ Ислама сильнее, чем его стойка, и я говорю именно о БЖЖ, даже не борьбе.