Турнир по смешанным единоборствам UFC 295 состоится в ночь на 12 ноября. Мероприятие пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). В предварительном карде состоится бой между россиянином Вячеславом Борщевым и азербайджанцем Назимом Садыховым. Ориентировочное время начала поединка — в 4.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295. Основной кард покажет бесплатно телеканал «Матч ТВ». Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец». Также следить за UFC 295 в прямом эфире и в записи можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Рекорд российского бойца составляет 7 побед и 3 поражения. Свой последний поединок Борщев провел весной 2023-го против Хайисаера Махешате. Тогда Борщев нокаутировал соперника.

Азербайджанский боец в ММА провел 10 боев, в которых одержал 9 побед и 1 поражение. В предыдущем бою летом этого года он одержал победу над Террэнсом Маккинни болевым приемом во 2-м раунде.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта