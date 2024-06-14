Алискеров заменит Чимаева в бою с Уиттакером на турнире UFC

Российский боец Икрам Алискеров заменит представителя ОАЭ чеченского происхождения Хамзата Чимаева в бою против австралийца Роберта Уиттакера, сообщил в социальных сетях инсайдер Bendaman2001.

В четверг, 13 июня, вечером стало известно, что 30-летний Чимаев не сможет принять участие в турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня. Позже боец Мухаммад Эскерханов сообщил, что чеченский боец был госпитализирован и находится в больнице.

У 31-летнего Алискерова в ММА на профессиональном уровне — 15 побед и 1 поражение. На счету 33-летнего Уиттакера в смешанных единоборствах — 25 побед и семь поражений.