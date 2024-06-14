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Сегодня, 07:36

Дана Уайт назвал новый соглавный бой UFC 303

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Поединок между американцем Брайаном Ортегой и бразильцем Диего Лопесом станет соглавным поединком турнира UFC 303, сообщила глава UFC Дана Уайт.

Бой войдет в кард турнира из-за отмены поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером, который должен был возглавить турнир, который состоится 30 июня.

Новым главным поединком турнира станет бой действующего чемпион UFC в полутяжелом весе Алекса Перейраы и экс-чемпиона в полутяжелом весе Иржи Прохазки.

Дана Уайт
UFC
ММА
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