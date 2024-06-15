Василевский: «У Икрама все получится в бою с Уиттакером»

Двукратный чемпион Европы по боевому самбо Вячеслав Василевский прокомментировал снятие Хамзата Чимаева с боя против Роберта Уиттакера.

«Я думаю, что надо использовать свой шанс. Можно готовиться, пройти полный тренировочный лагерь, но не показать свой потенциал. А можно на коротком уведомлении залететь, но, если у тебя внутри огонь, то никакая акклиматизация тебе не помешает. Икрам правильно делает. Если он чувствует, что он сможет, то пусть пробует. Он выиграет в любой ситуации. Ему легко и психологически будет, потому что он выходит против бывшего чемпиона, спасает кард. На Алискерове нет ответственности, и это ему в плюс. Он выходит и дерется от души. А это очень важно, когда ты дерешься в свое удовольствие. Думаю, что у Икрама все получится. Это возможно», — цитирует MMA.Metaratings.ru Василевского.

Бой Чимаева и Уиттакера должен был состояться на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня, но теперь соперником австралийца будет россиянин Икрам Алискеров.