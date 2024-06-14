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Алмабаев: «Цель на 2024 год та же — закончить в топ-5»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев поделился своими планами на 2024 год.

«Цель на 2024 год та же — закончить в топ-5. Но сейчас весь фокус на предстоящем бое. Вот проведем этот бой, сделаем хороший вызов тем, кто стоит выше меня. Есть определенные имена, фамилии. И как на это откликнутся, будем дальше идти», — цитирует MMA.Metaratings.ru Алмабаева.

Алмабаев одержал две победы в двух боях в UFC. В ночь на 16 июня он подерется с американцем Хосе Джонсоном на турнире UFC on ESPN 58.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kazakhstanskii-boec-ufc-planiruet-zavershit-god-v-top-5-372555/
Асу Алмабаев
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