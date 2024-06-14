Чимаев был госпитализирован. Бой с Уиттакером не состоится

Боец Мухаммад Эскерханов сообщил, что представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев был госпитализирован.

«За каждой тягостью наступает облегчение», — написал Эскерханов в социальной сети, опубликовав фотографию из больницы.

22 июня Чимаев должен был встретиться с австралийцец Робертом Уиттакером на первом турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня. У 30-летнего Чимаева в ММА на профессиональном уровне — 13 побед в 13 поединках, а у 33-летнего Уиттакера — 25 побед и 7 поражений.