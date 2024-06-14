Вахаев об отмене боя Чимаева: «Хамзат никуда не отошел, его возвращение — вопрос времени»

Топовый тяжеловес ACA Мухумат Вахаев отреагировал на отмену боя Хамзата Чимаева с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

«Конечно, это не может не расстраивать. Для нас, для поклонников Чимаева, это неприятная новость, но такова жизнь спортсмена. Простуду можно «поймать» на ровном месте, потому что иммунитет подсаживается под большими нагрузками. Перспективы Чимаева в UFC? Я вам скажу так: Хамзат никуда не отошел. Его возвращение — вопрос времени. Желаю ему здоровья, Иншаллах, у него все получится. Говорю так, потому что хорошо знаю этого человека», — приводит слова Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Бой Чимаева и Уиттакера должен был пройти 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии, но теперь австралийцу предстоит подраться с россиянином Икрамом Алискеровым.