Немков — о победе Перейры над Прохазкой: «Это не чемпионский уровень»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в интервью «СЭ» оценил победное выступление бразильца Алекса Перейры в бою за вакантный пояс UFC в полутяжелом весе против Иржи Прохазки.

— Иржи Прохазка против Алекса Перейры. Общие впечатления какие? Довольно яркий поединок получился.

— Да, яркий. Прохазка в принципе забирал бой, но Перейра, по-моему, отбил ему ногу за два лоу-кика. Причем так серьезно отбил. Ну и потом, если честно, Иржи пошел слишком откровенно в размен и пропустил этот левый боковой, которым Перейра вырубил столько народу, и Прохазка тоже его пропустил. И потом получается просто добил. Мне кажется, что ошибся, чересчур поверил в свои руки и начал идти с кикбоксером в откровенную рубку на его дистанцию. Хотя с дистанции мог спокойно разбивать, переигрывать его. Пошел прям в откровенный размен около клетки. Зная, что соперник бьет левый боковой, твоя правая рука должна быть постоянно на месте.

— Тебе не кажется, что Алекс Перейра не чемпионский уровень для полутяжелого веса? Все мы прекрасно понимаем, что он через многих ребят перепрыгнул, ему сразу дали Блаховича.

Думаю, что это не чемпионский уровень, потому что чемпион UFC в полутяжелом весе, как минимум, должен уметь бороться, защищаться, а он на ногах еле стоит. Его Прохазка перевел спокойно, особо не напрягаясь. Да, он встал, но и Прохазка не борец высокого уровня. Мне кажется, что если Магомеду Анкалаеву дадут бой за титул, то он не выпустит Перейру с первого до пятого раунда.

— Но в общем ты думаешь, что у Магомеда дорого к титулу открыта?

Да, если выйдет и будет драться как умеет, а не выходит и жалеет то ли себя, то ли соперника. Непонятно. Если бы он включался, работал как умеет, боролся, бил, то он бы уже давно был чемпионом.

Перейра победил Прохазку техническим нокаутом во втором раунде. Бойцы возглавили турнир UFC 295, который проходил в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.