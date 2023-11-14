Павлович опустился на третье место в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец Сергей Павлович опустился со второго на третье место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Действующий чемпион Джон Джонс и временный чемпион Том Аспиналл занимают первые две строчки. На третьем месте француз Сирил Ган.

На турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) Павлович проиграл Аспиналлу на второй минуте первого раунда в бою за звание временного чемпиона в тяжелом весе. Для 31-летнего россиянина это поражение стало вторым в карьере.