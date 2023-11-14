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Павлович опустился на третье место в рейтинге тяжеловесов UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Сергей Павлович опустился со второго на третье место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Действующий чемпион Джон Джонс и временный чемпион Том Аспиналл занимают первые две строчки. На третьем месте француз Сирил Ган.

На турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) Павлович проиграл Аспиналлу на второй минуте первого раунда в бою за звание временного чемпиона в тяжелом весе. Для 31-летнего россиянина это поражение стало вторым в карьере.

Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича. Аспиналл нокаутировал Павловича за 69 секунд. Россия осталась без пояса UFC в тяжелом весе
Джон Джонс
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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Гаджиев — о будущем Павловича: «Сергею придется ждать два года нового шанса на чемпионский пояс»
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