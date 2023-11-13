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Сегодня, 16:15

Гаджиев — о будущем Павловича: «Сергею придется ждать два года нового шанса на чемпионский пояс»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем бойца UFC Сергея Павловича.

«Если обсуждать в контексте возможного чемпионского боя, то он возможен только через два года. Четыре-пять месяцев Сергей не будет драться, потом ему нужно снова пройти круг до чемпионского боя. Это примерно три поединка, но в тяжелом весе это, может быть, и два. Только потом Сергей может снова говорить о своих чемпионских амбициях. Павловичу и его болельщикам придется ждать два года нового шанса на чемпионский пояс», — сказал Гаджиев «СЭ».

Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

Для 31-летнего Павловича это поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 побед подряд.

Камил Гаджиев
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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