Харитонов считает, что большие деньги вскружили голову Макгрегору

Российский тяжеловес Сергей Харитонов поделился мнением о карьере ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.

«Честно говоря, я не слежу за карьерой Макгрегора. Пил он в клубе или не пил — не знаю, не могу ничего сказать. Конечно, большие деньги вскружили ему голову. Но это касается не только Макгрегора, но и любого другого бойца. Лично у меня в карьере было то же самое: именно из-за денег я сбился с пути истинного. Когда было плохо — было все, как появились деньги — уже не так ходишь в зал, тренируешься не два часа, а час, например», — цитирует Харитонова Metaratings.ru.

Ранее стало известно об отмене поединка между Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Бой должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня. Теперь поединок исключен из карда турнира из-за травмы ирландца.