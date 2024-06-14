Сарнавский считает, что Макгрегору пора завершать карьеру

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский отреагировал на отмену боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«С Конором все понятно. Я знал, что его бой с Чендлером не состоится. Видно, что Макгрегор пока не может прийти в свои кондиции. Конечно, Конор Макгрегор уже не будет таким, как раньше. Сейчас у него есть все: он кайфует, ходит на вечеринки и наслаждается жизнью. Плюс у него есть дети. Думаю, он больше времени уделяет именно им, а ММА — это не командный вид спорта. Здесь без мотивации невозможно, поэтому Макгрегору пора заканчивать карьеру. Смешанные единоборства — для голодных ребят», — цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

Бой между спортсменами должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня. Теперь поединок исключен из карда турнира из-за травмы ирландца.