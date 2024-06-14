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Сегодня, 10:03

Чимаева несколько раз госпитализировали во время подготовки к поединку с Уиттакером

Алина Савинова
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Махди Шаммас, менеджер бойца UFC Хамзата Чимаева, рассказал, что представитель ОАЭ чеченского происхождения несколько раз оказывался в больнице во время подготовки к поединку против Роберта Уиттакера.

«Хамзата много раз госпитализировали в рамках подготовки к бою. Болезнь была серьезной и не давала ему подготовиться. Он так и не смог восстановиться, поэтому было принято решение сняться с боя и отправиться в больницу», — приводит ТАСС слова Шаммаса.

Ранее стало известно, что Чимаев снялся с боя против Уиттакера. Они должны были встретиться на первом турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.

Сообщалось, что Чимаева в бою против австралийца заменит российский боец Икрам Алискеров. У 31-летнего Алискерова в ММА на профессиональном уровне — 15 побед и 1 поражение. На счету 33-летнего Уиттакера 25 побед и 7 поражений.

Источник: ТАСС
Хамзат Чимаев
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