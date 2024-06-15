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Сегодня, 14:00

UFC Fight Night 243 Перез — Тайра: во сколько начало турнира и кард боев

Турнир UFC Fight Night 243 состоится в ночь с 15 на 16 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Икрам Алискеров.
Фото Соцсети

Турнир UFC Fight Night 243 состоится в ночь с 15 на 16 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало — в 02.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.00 мск.

В главном бою подерутся представители наилегчайшего веса — американец Алекс Перес и японец Тацуро Таира. В соглавном событии состоится поединок между россиянином Икрамом Алискеровым и Антонио Троколи из Бразилии. «СЭ» публикует главный кард турнира.

Основной кард UFC Fight Night 243

Алекс Перес — Тацуро Таира

Икрам Алискеров — Антонио Троколи

Тимоти Куамба — Лукас Алмейда

Дуглас Силва де Андраде — Майлз Джонс

Асу Алмабаев — Хосе Джонсон

Брэди Хистенд — Гарретт Армфилд

Вечер ММА в Лас-Вегасе покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», также следить за ходом поединков можно на онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

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Икрам Алискеров
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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