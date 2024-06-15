Финкельштейн: «Конечно, снятие с боя против Уиттакера может повлиять на перспективы Чимаева в UFC»

Основатель промоушена M-1 Global и бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн прокомментировал снятие Хамзата Чимаева с боя против Роберта Уиттакера.

«Конечно, эта ситуация может повлиять на перспективы Чимаева в UFC. В следующий раз лига уже будет задумываться, стоит ли устраивать с ним бой, но я не знаю всех деталей, поэтому сказать однозначно не могу. Тут надо знать точную причину снятия, и уже отсюда делать какие-либо выводы.

В любом случае, отмена боя за неделю до турнира плохо влияет на имидж не только UFC, но и любой другой лиги. Кроме того, болельщики могли купить билеты исключительно из-за одного бойца, а тут он снимается с поединка. Плюс надо найти ему достойную замену, а это не так уж и просто. Повторюсь, подобная ситуация не сулит ничего хорошего любой организации», — цитирует MMA.Metaratings.ru Финкельштейна.

Бой Чимаева и Уиттакера должен был состояться на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня, но теперь соперником австралийца будет россиянин Икрам Алискеров.