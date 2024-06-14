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Сегодня, 21:31

UFC сообщил об отмене боя Уланбекова на турнире в Лас-Вегасе

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Поединок российского бойца Тагира Уланбекова против Джошуа Вана из Мьянмы, который должен был состояться на турнире в Лас-Вегасе, отменен. Об этом сообщила пресс-служба UFC.

Россиянин не уложился в лимит весовой категории (56,7 кг), показав на весах 58,74 кг.

В ходе карьеры Уланбеков провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения. 32-летний спортсмен занимает 12-е место в рейтинге наилегчайшего веса UFC.

Тагир Уланбеков
UFC
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