UFC сообщил об отмене боя Уланбекова на турнире в Лас-Вегасе

Поединок российского бойца Тагира Уланбекова против Джошуа Вана из Мьянмы, который должен был состояться на турнире в Лас-Вегасе, отменен. Об этом сообщила пресс-служба UFC.

Россиянин не уложился в лимит весовой категории (56,7 кг), показав на весах 58,74 кг.

В ходе карьеры Уланбеков провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения. 32-летний спортсмен занимает 12-е место в рейтинге наилегчайшего веса UFC.