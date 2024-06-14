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Сегодня, 07:19

Бой Перейры и Прохазки возглавит турнир UFC 303

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) встретится с экс-чемпионом в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (30-4) на турнире UFC 303, сообщил глава UFC Дана Уайт.

Ранее Уайт объявил об отмене поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером, который должен был возглавить турнир, который состоится 30 июня.

Перейра выиграл пояс в полутяжелом весе в ноябре 2023-го, одолев Прохазку техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
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