Бой Перейры и Прохазки возглавит турнир UFC 303

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) встретится с экс-чемпионом в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (30-4) на турнире UFC 303, сообщил глава UFC Дана Уайт.

Ранее Уайт объявил об отмене поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером, который должен был возглавить турнир, который состоится 30 июня.

Перейра выиграл пояс в полутяжелом весе в ноябре 2023-го, одолев Прохазку техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.