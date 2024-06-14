Уайт: «Хамзат жестоко болен, очень болен»

Глава UFC Дана Уайт подтвердил болезнь Хамзата Чимаева и замену соперника Роберта Уиттакера на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«Хамзат жестоко болен, очень болен, надеюсь, он скоро отправится домой и вернется как можно скорее», — сообщил Уайт в соцсетях UFC.

В четверг, 13 июня, появилась информация, что 30-летний Чимаев не сможет принять участие в турнире 22 июня. Позже боец Мухаммад Эскерханов сообщил, что чеченский боец был госпитализирован. В бою с Уиттакером его заменит россиянин Икрам Алискеров.

У 31-летнего Алискерова в ММА на профессиональном уровне — 15 побед и 1 поражение. На счету 33-летнего Уиттакера в смешанных единоборствах — 25 побед и семь поражений.