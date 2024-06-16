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Сегодня, 02:00

UFC Fight Night 243: началась трансляция боев турнира

Начался турнир UFC Fight Night 243 на арене UFC Apex в США
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Икрам Алискеров.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243 стартовал с предварительного карда на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Основной кард ожидается в 05.00 по московскому времени.

Главным событием вечера ММА станет поединок в наилегчайшем весе между Алексом Пересом из США и японцем Тацуро Таирой. В соглавном поединке встретятся россиянин Икрам Алискеров и бразильский боец Антонио Троколи. Также в прелимах состоится схватка Тагира Уланбекова из России и американца Джошуа Вана.

На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция. Видеотрансляция турнира UFC Fight Night 243 началась на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ»

Алекс Перез
Антонио Троколи
Икрам Алискеров
Тацуро Тайра
UFC
ММА
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