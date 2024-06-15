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Сегодня, 15:45

Асу Алмабаев — Хосе Джонсон: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC

Алмабаев проведет поединок против Джонсона на UFC Fight Night 243 16 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Асу Алмабаев.
Фото Getty Images

Казахстанский боец Асу Алмабаев и американец Хосе Джонсоном встретятся на турнире по ММА UFC Fight Night 243 в ночь на 16 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начнется турнир с прелимов в 02.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 05.00 мск.

В России бой Алмабаев — Джонсон покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

В Казахстане смотреть поединок можно на официальной платформе UFC Fight Pass и портале sportmma.kz.

Бойцы впервые в своей карьере выйдут в октагон друг против друга.

Для Алмабаева данный бой первый в главном карде турнира UFC. В промоушене казах провел только два поединка, в которых одержал победы против американца Оди Осборна и Си Джея Вергару из США.

30-летний казахстанский боец в профессиональной карьере провел 21 бой, в которых одержал 19 побед и два поражения. На счету 29-летнего американца — 16 побед и восемь поражений.

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Асу Алмабаев
Хосе Джонсон
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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