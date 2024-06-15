Болельщица из Хорватии Ивана Кнолль приехала на Евро-2024. На ЧМ-2022 она попала в скандал

Знаменитая болельщица снова будет отвлекать людей от футбола.

31-летняя супермодель вчера была замечена в Берлине. Ивана Кнолль стала приглашенной гостьей для немецких студий Sky Sport и Bild перед матчем открытия чемпионата Европы-2024 Германия — Шотландия (5:1).

Девушка, которая по национальности является хорваткой, родилась в Германии, в городе Франкфурт-на-Майне, поэтому неплохо владеет немецким языком. Но возникает вопрос: откуда такой интерес к Кнолль со стороны крупных спортивных медиа страны — хозяйки Евро-2024?

Ивана Кнолль в Берлине. Фото Кадр видео соцсетей Иваны Кнолль

Все очень просто. Ивана, она же мисс Хорватии-2016, получила большую известность на чемпионате мира-2022. На турнире в Катаре Кнолль неоднократно появлялась на стадионах в цветах родной страны в откровенных нарядах. Фотографии с девушкой обошли весь мир. Где бы она ни появлялась в Катаре, фанаты пытались сделать с ней совместное фото. Количество подписчиков в ее соцсетях выросло до нескольких миллионов.

При этом не все в Катаре были довольны внешним видом Кнолль. Многие местные жители были в гневе из-за откровенных нарядов Иваны. Они писали в соцсетях осуждающие посты, в которых обвиняли девушку в неуважении к мусульманской религии и к восточной культуре.

На матче 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия (1:1, пенальти — 4:2) с моделью произошел небольшой скандал. Охранники стадиона «Эдьюкейшн Сити» не разрешали болельщикам делать фото с Кнолль из-за ее провокационных нарядов.

«Они не позволяли болельщикам фотографироваться со мной и пытались запретить мне позировать для фотографий около перил, — говорила Ивана в интервью Bild. — Я же спросила их, почему они ведут себя так грубо».

Ивана Кнолль на трибуне во время матча сборной Хорватии на ЧМ-2022. Фото Global Look Press

Кнолль не стеснялась в выражениях и открыто критиковала организаторов ЧМ-2022 в Катаре из-за проблем с инфраструктурой и негативного отношения к ее персоне.

«Это катастрофа, — говорила Ивана. — Мне жаль всех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мне повезло, и я могу поддержать сборную Хорватии. Теперь понятно, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк».

Сейчас Кнолль на Евро-2024. Оказывается, она увлекается музыкой и работает диджеем. Со своим сетом Ивана выступила перед встречей Германии и Шотландии рядом с ареной «Олимпиаштадион».

Девушка наверняка еще громче напомнит о себе в ближайших матчах с участием сборной Хорватии. Модель призналась, что купила билеты на все игры команды Златко Далича в групповой стадии, где сборная встретится с Италией, Албанией и Испанией.

«У меня есть билеты на все три игры предварительного раунда моей сборной Хорватии. И если они наступят, я тоже буду там! Конечно, я держу за них кулачки», — приводит слова Кнолль Bild.