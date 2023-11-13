«Если меня побили, то и Россию побили, получается? Детсад. За Россию бьются на СВО, а я в Калифорнии живу»

Интервью с харизматичным российским бойцом UFC Вячеславом Борщевым после сумасшедшего боя в «Мэдисон Сквер Гарден».

Вячеслав Борщев (31 год, легкий вес, 7-3-1 в ММА) выдал ярчайшее выступление на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Слава уверенно забрал у Назима Садыхова первый раунд, второй проиграл 8-10 (упал в нокдаун, а потом долго не мог полностью прийти в себя, покачивался), но третий оставил за собой. Итог: ничья и 50 тысяч долларов в качестве бонуса за лучший бой вечера. Это был уже пятый бой волгоградского кикбоксера в UFC — ранее были две победы нокаутом и два поражения.

Борщев прорвался в UFC благодаря досрочной победе в Dana White's Contender Series осенью 2021-го, а еще благодаря экс-чемпиону WEC Юрайе Фейберу. В 2017-м Фейбер пустил Борщева к себе в зал Team Alpha Male (Сакраменто, Калифорния), где Слава тренируется до сих пор. При этом Борщев не забывает свои корни, говорит, что гордится происхождением, а после побед даже танцует вприсядку.

«Что меня болтало — пофигу. Вот когда глаза кровью залило — это была засада»

— Как чувствуешь себя после такой рубки? — вопрос Борщеву спустя несколько часов после боя.

— Начинает стягивать кожу — противные чувства. Кстати, лайфхак начинающим, меня пластические хирурги научили: чтобы не стягивало кожу, надо мазать вазелином. А настроение шикарное — после того как узнал хорошие новости (о бонусе. — Прим. «СЭ»).

— А руки как?

— Руки разбил жуть. Назим — это просто терминатор какой-то. Все руки об него разбил. Может, ты видел, — я ему коленом в голову попал. И колено опухло. Просто какой-то терминатор. Фиг знает, из чего он там сделан.

— А бонус уже перевели?

— Надо чуть ли не 60 дней ждать, пока драг-тест проверят. Но у меня все нормально, я суперчист.

— Первый раунд ты выиграл. Опиши его.

— Так хорошо его выиграл и первые две минуты второго, что подрасслабился. Подумал: «Я — великий гангстер, Мохаммед Али». Так все получалось, что подзавыпендривался.

— И тут случился нокдаун...

— Я ударил коленом, руки чуть приопустил... Если заметил, я нырял под этот удар. А в тот раз не нырнул. Но как я этот хай-кик выдержал — я в шоке. Посмотрел видео: «Да ладно?!» Даже не понял, что пропустил такой жесткий хай-кик. Наверное, рука чуть смягчила тот удар. Или он просто не ожидал — и не вложился в хай-кик как следует.

— Потом тебя долго штормило, но ты продержался до конца раунда.

— Самое сложное было — когда он меня локтем посек и я ничего не видел. Что меня болтало — это пофигу. А что глаза ничего не видели — это была засада.

— Но со стороны не выглядело, что пофигу,

— Мне вообще было не пофигу (улыбается). Думал: «Пожалуйста, не останавливайте! Секундочку, я приду в себя, честно!»

— А что он не так сделал, что не смог досрочно закончить поединок?

— Да фиг его знает. Вроде он все правильно делал. Я попал много ударов. Что я не так сделал? Он просто духовитый парень. Раньше любили говорить, что Слава Борщев не бьющий. Еще когда я по кику дрался. Но я иной раз могу ударить так, что копыта в разные стороны разлетятся. Знаю, что бью жестко. И попадал я по нему жестко. А ему хоть бы хны. Даже не дергался. Очень достойный соперник. Еще и воспитанный, вежливый. Настоящий боец. Таких мало. Именно профессионал. Вышли, морды набили друг другу и разошлись. Без соплей и слюней. Красавец. Очень приятное впечатление оставил.

Самое смешное было — когда я уходил [с арены]: он идет на костылях, а я ему говорю: «Тебе вообще меня не жалко. Ты мое лицо видел? Живого места не оставил!»

— Есть ли смысл в вашем реванше?

— Да ну. Мы же не топ-15, не за титул дрались. Зачем? Да и я не то чтобы безумно хотел, чтобы с ним снова зарубиться.

— Ты хорошо вставал в этом поединке, хорошо защищался.

— По сути, он меня перевел только после того, как меня болтануло. Но, справедливости ради, я так пахал в этом кемпе. Я прям плакал перед тренировками. Я очень усердно пахал. И я так благодарен, что дали эту награду [бонус]. Хотя бы чувствую, что не зря все это было. У меня ребята спросили, классно ли было драться в «Мэдисон Сквер Гарден». Я ответил: «Страшно». Почему? А вы представьте, что вы о чем-то мечтали, а потом бах — и с вами это реально случается.

— Как добился такого прогресса в партере/борьбе?

— Во-первых, мне ребята-чеченцы — братья Шейхаевы — подсказали, как правильно готовиться. Во-вторых, я снова стал очень много работать с Юраей [Фейбером]. Он со мной чуть ли не каждый день работал. Мы с ним вернулись к старой схеме. Решили, что не будем сильно заморачиваться на защите от тейкдаунов, а будем комплексно подходить — то есть если тебя перевели, делаешь одно движение, если задержали в каком-то положении — делаешь следующее. Видимо, подход Юрайи мне хорошо подходит.

Я к Хельвани сходил [на интервью], и к Биспингу, и лучший бой вечера получился. Думаю, наконец-то хоть спонсор у меня появится человеческий. Потому что у меня в углу были очень богатые люди, которые себе все сами оплатили. Видно, что они перевозбудились, что им очень-очень понравилось.

— А что за люди?

— UFC же оплачивают только одного секунданта. И чтобы взять всех своих тренеров, мне только за отель нужно было отдать почти пятерку. Плюс перелет. Решил, что возьму с собой только Юрайю, которого UFC оплатил. А эти чуваки сами оплатили и полетели. Это друзья наши. Один мой друг, а другой — Юрайи.

Вячеслав Борщев. Фото Global Look Press

«Флаг России? Я не лицемер. Я в Калифорнии живу, жопу грею»

— Дональду Трампу руку не жал? Он был на турнире.

— Нет. Не знал, что он придет. Только вот к Хельвани сходил — это как Познер [в ММА]. Ну, и к Биспингу сходил, к кентишку своему. Честно: из-за того, что я на работе... Я сконцентрирован на других вещах.

Почему я про флаг сказал, почему я дерусь не за Россию — чтобы не лицемерить (Борщев перед UFC 295 сказал «СЭ», что дерется не за Россию, а за деньги. — Прим. «СЭ»). Потому что я не хочу быть лицемерным человеком, который ходит и пуха накидывает, какой он молодец. Это моя работа. Просто работа. Вот тупо я зарабатываю деньги — как вы ходите на работу. Ну чего я буду выдумывать какую-то ерунду? Я живу в Калифорнии — жопу грею. Солдаты на СВО, россияне — они дерутся за Россию, они бьются за Россию. Наши эмчаэсники, полицейские, врачи спасают людей — эти люди представляют Россию. Олимпийцы представляют Россию. Ну, мне куда лезть? Это наша работа.

А все самые суперультрапатриоты, диванные бойцы — у вас сейчас есть потрясающая возможность проявить свою любовь к Родине. Мне кажется, никогда больше такой не будет. Но чего-то они только в интернете гадости пишут кому-то там. Мне, слава Богу, не писали. Я, опять же, ни в коем случае... Я понимаю, что в России сейчас такая обстановка — я, может, неправильно сформулировал и кого-то задел — я ни в коем случае не хочу кого-то задеть. Всех люблю, всех уважаю.

Просто мне близкие написали — друзья некоторые — и знакомые хорошие: «Че, в натуре ты так сказал?» А я сижу и думаю: «А чего я сказал-то?» Просто я не лицемер. Не хочу врать. Когда я был в сборной, дрался за сборную — выходил с флагом. Мне было приятно — вот я за Россию. Но сейчас я живу в Калифорнии, жопу грею, дерусь за деньги — при чем здесь вообще Россия, Америка или еще что-то? Я даже Ариэлю это сказал — что это моя работа, бизнес. Пришел, подрался, ушел.

— Судя по комментариям, тебя, наоборот, большинство поддержало. Негатива особо не видел.

— Я, если честно, вообще комментарии не читал. Я удивился, что мне так знакомые написали. Я вот Ярославу Степанову сказал — вы возьмите любого бойца из России и скажите: он лучше выйдет с флагом — и ему не заплатят, или пускай без флага — и ему заплатят? Вот тогда и посмотрим, как отреагируют. Ну, это же наша работа.

Я вообще не люблю политику вмешивать в профессиональные бои. Тем более в эти. Здесь же вообще грязь. Да, есть спортивная составляющая, есть красивая составляющая. Гребаный шоу-бизнес, два полуголых мужика друг друга метелят. Ну, камон. И если меня побили, то это и Россию побили, получается? Ну, что это такое? Детский сад.

Ариэль Хельвани. Фото Getty Images

«Хельвани сделал так, что я чувствовал себя его самым интересным гостем. Очень приятно было»

— Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу за 70 секунд. Смотрел бой?

— Бой не видел. Но так расстроился, что и не хочу смотреть. Так хотел с ним [с Павловичем] познакомиться — и познакомился. В натуре — богатырь! Человек просто пышет здоровьем. Но так бывает... Спорт тяжелый, опасный. Там по-любому кто-то кого-то убил бы. Если не Аспиналл, то Павлович его бы уронил. Там не было бы такого, как у нас [с Садыховым], там кто-то кого-то да пришиб бы.

— Как тебе Ариэль Хельвани?

— Я так удивился. Столько про него всякой ерунды слышал. А он такой клевый мужик. Мне, знаешь, что большего всего понравилось... Ты же понимаешь его уровень, с какими людьми общается, как часто общается. А у меня было впечатление, что я его самый интересный гость. Он меня заставил так себя чувствовать. Он прямо в рот мне смотрел. Настолько приятно это было. Очень приятное впечатление оставил.

Там же как получилось — Юрайя со мной своим временем поделился. Они же его позвали. А он предложил Ариэлю напополам — и нас разделили.

— Молодец Юрайя — о тебе подумал.

— Я в этой поездке в очередной раз убедился, что Юрайя — моя путеводная звезда. Он за меня все вопросы решал. Он меня и к Биспингу затащил. Все что можно — он за меня решает. Как хорошо, что я ему доверился когда-то...

— Может, после такого боя UFC даст улучшенный контракт?

— Юрайя говорит мне: «Может, попробовать улучшить контракт как-то?» (Улыбается.) Я, если честно, сейчас очень сильно хочу домой. Так соскучился... У меня дочь в этот раз очень хорошо по гимнастике выступила, хочу ее обнять, поздравить.

— А какой гимнастикой она занимается?

— Спортивной. Тут художественная вообще никакая. Приехали мои знакомые — и у них девочка в России занималась. Просто занималась и занималась. Она пришла — и здесь королева, на другом уровне.

— А ты сколько в России уже не был? Лет пять уже?

— Лет пять уже точно...

— Думал приехать хотя бы на пару дней?

— Раньше было тяжело до слез. Но в последние года два отпустил ситуацию, смирился. Тем более грин-карты не было на руках. Она вот только-только у меня появилась. Я начал здесь уже очень глубоко завязываться, теперь уже такая каша в голове. Но вообще, конечно, хотелось бы. Как минимум показать детям, что у них там родственники есть.