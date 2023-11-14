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Сегодня, 18:00

«Это пятно ляжет на всю команду Хабиба. Обидно». Немков: дисквал Усмана, тупик в Bellator, Павлович, Анкалаев

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Боец Вадим Немков.
Вадим Немков.
Фото Соцсети
Интервью с одним из лучших бойцов России.

Вадим Немков в последний раз дрался в середине июля, когда победил единогласным решением судей Йоэля Ромеро и защитил титул Bellator в полутяжелом весе. Потом он решил перейти в тяжелый вес — по указанию врачей, из-за весогонки. Новостей о том, когда состоится дебют Немкова в тяжах, нет. Будущее Bellator вообще туманно. Очевидно, что лига будет продана, но когда точно — неизвестно. Потенциальный покупатель — PFL.

В субботу же Немков посетил турнир кулачных боев Hardcore FC, где был комментатором. Там он обсудил с журналистами свое будущее, а также дисквалификацию российского чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова — после положительной допинг-пробы. На следующий день мы вновь пообщались с Немковым — уже по видеосвязи: о турнире UFC 295, где Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича, а Алекс Перейра — Иржи Прохазку.

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«Хотел бы провести бой 31 декабря в Японии»

— Ты неожиданный гость на турнире Hardcore. Как тебе тут?

— Мне позвонили ребята из Hardcore, предложили прокомментировать главные бои. Получил хорошие эмоции от турнира, потому что высокий уровень у спортсменов был и организация турнира хорошая. Есть охрана, которая не пускает лишних в рингсайд. Само шоу сделано круто. Понравилось. Нет никакой грязи. Спортсмены уважительно относились друг к другу.

Я от профессиональных спортсменов — не помню, от кого точно — слышал такое мнение, что [на турнирах Hardcore] все классно и прикольно, но при этом [у промоушена] такая репутация, что тут какие-то кипежи, драки и все остальное, и ты с оглядкой немножко смотришь за спину, чтобы тебя никто не нежданул.

— Было у тебя ощущение, что кто-то возьмет и прыгнет на тебя, на чемпиона Bellator?

— Нет. Со всеми в нормальных отношениях, ни с кем не ругаюсь, потому и хожу без оглядки. Если бы вел себя по-другому, то, может, оглядывался бы. А так — все спокойно. Ну и сейчас в Hardcore справляются с ситуацией. За какие-то драки ввели наказания, дисквалифицируют на какое-то время. Правильно сделали, что ввели такие санкции для хулиганов.

— Ты сейчас немножко загорелый. Будто из отпуска вернулся.

— Да, с семьей ездили на каникулы. Теперь пашу, набираю форму — вдруг предложат подраться. Может, предложат бой на 31 декабря, когда состоится совместный турнир Rizin и Bellator в Японии. Хочется подраться, неохота простаивать долго.

— Принципиально, с кем драться? Кирилл Сидельников сказал, что тебе могут предложить в тяжелом весе только Райана Бейдера.

— Хотелось бы, конечно, с Бейдером подраться, но в Японии Бейдера не дадут. А так у нас в лиге совсем непонятная ситуация. Будет ли продажа... Появилась информация, что организация [Bellator] еще два года будет существовать, и непонятно, когда будет следующий турнир. Хотелось бы выскочить подраться с кем-нибудь 31 декабря. Может, дадут кого-то из Rizin.

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— Как ты чувствуешь себя в положении человека, которому вроде бы не надо следить за весом?

— Стараюсь держать себя в спортивной форме, потому что, когда вес набирается, появляются бока и пропадает гибкость, выносливость, и не сказать, что от этого растет сила. Силу нужно набирать мышцами, а не весом.

— Сколько сейчас весишь?

— 112-113 кг.

— Это рекорд?

— Нет. В отпуске 115 было. (Смеется.)

— В 93 кг, как я понял, дорогу ты себе полностью отрезал?

— Я и начинал гонять со 113 кг. Так что... Но решил уже в тяжи переходить. И это решение зрело давно — когда врачи сказали, что лучше переходить в тяжи, чем гонять вес. Решение принято.

Боец Усман Нурмагомедов.
Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети

«Дисквал Усмана? Любое такое событие бьет по репутации команды»

— Про Усмана Нурмагомедова. Буквально сейчас появилась новость, что его дисквалифицировали. Неожиданно?

— Слышал. Вообще неожиданно, потому что никого из команды Хабиба не ловили на допинге. Произошла беда. Я думаю, что это непредумышленно было. Может, где-то прозевал, съел что-то не то.

— По репутации команды это может ударить?

— Любое такое событие бьет по репутации команды. Нежелательно, конечно, попадать в такие ситуации. Как говорят: «Плохой пиар — тоже пиар». Но такой пиар очень плохой. Потому что это пятно ляжет на всю команду. Вот что обидно. Я не удивлюсь, если сейчас злые языки [начнут критиковать]. Тот же Конор, который про Ислама [Махачева] говорит, что тот употребляет препараты. Сейчас, возможно, все кому не лень начнут говорить про команду [Хабиба], что они употребляют препараты, стероиды.

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«Если Bellator закроют в декабре, им придется выплачивать очень большую неустойку бойцам»

— У тебя есть понимание, куда хотел бы поехать на сбор, если бой будет 31 декабря? Поедешь ли куда-то?

— Нет никакого понимания. Если честно, ситуация с Bellator в тупик какой-то ставит, напрягает. Допустим, когда Bellator нормально функционировал, они в конце года планировали турниры до марта месяца, до апреля. А сейчас ты понимаешь, что ничего не понимаешь. Из-за этого не понимаешь, в каком ритме тренироваться. Сейчас провожу по две тренировки в день, хочу набрать хорошую форму и потом делать себе перерывы, отдыхи.

— В связи с этим встает ли вопрос о переходе в UFC более остро?

— Если организацию [Bellator] совсем закроют, то, думаю, в приоритете будет UFC. Там уже будем смотреть не на деньги, все же все хотят меня увидеть в UFC. Хотел бы там подраться. Но пока я в Bellator, пока неизвестно, что будет дальше. Контракт с Bellator еще на год. Год подерусь там, а дальше посмотрим.

— Ты с Федором обсуждал ситуацию в Bellator?

— Не разговаривали. Поступила информация, что организацию сразу не закроют, год-два будет существовать. Если организацию закроют в декабре, то всем бойцам, которые есть в ростере, они будут обязаны заплатить деньги за неустойку. У кого-то один бой, у кого-то два боя, у кого-то три, и там будет очень большая сумма для организации. Поэтому, скорее всего, два года они будут проводить бои, закроют все контракты спокойно и закроют организацию. Возможен такой вариант.

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— Майк Тайсон дал понять, что боя с Федором Емельяненко не будет. А Федор сам что говорит? Выступит ли по боксу?

— У Федора тоже нет никакой конкретики. Были кое-какие переговоры там. Говорили, что будет, потом вышла другая информация. Так что, честно, не знаю.

— Ты сейчас из Москвы возвращаешься в Старый Оскол или в Белгород? Или какой-то маршрут ближайший, так скажем?

— Поеду в Белгород, к семье. Там тренируюсь, схожу на грэпплинг побороться, к боксерам на спарринги. Качаюсь, силу набираю. Пока в таком формате. Потом, думаю, в декабре куда-нибудь стартану на сборы. Либо соберем в Осколе тяжиков со всей России.

«Думал, Аспиналл будет бороться, вязать Павловича, а он раздергал — и попал»

— По поводу боя Сергея Павловича и Тома Аспиналла. Думаю, ты не ожидал, что в клетке все так развернется.

— Да, потому что Аспиналл показал высокую скорость в стойке и, грубо говоря, его же оружием его победил — попал и добил. Скорость была высокая, плюс раздергал, ударил, показал руками, ногой, потом кинул двойку — попал. Для тяжа скорость у него очень высокая.

— Тут есть за что Сергея критиковать, в этой ситуации?

— Это тяжелый вес. Думаю, что риск всегда такой есть. Если бы он устал физически, выдохся, по технике были какие-то проблемы, а тут — стечение обстоятельств. Попадание — и все. Думаю, критиковать нельзя.

— Как драться с бойцом, у которого такие движение и скорость, как у Аспиналла?

— Надо, чтобы у тебя тоже была хорошая скорость.

— Ну она же из ниоткуда не возьмется, наработать сложно. Это что-то природное. Разве нет?

— Нет, не природное. Все нарабатывается. Я никогда не был скоростным бойцом, потом работал над этим. Взрывным не был. Когда маленький даже был, у меня на скорость, на взрыв показатели такие были... средние. Она нарабатывается.

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Передвижения на ногах у Аспиналла были хорошие. Срезал углы, двигался по сторонам, не был перед Сергеем открытой мишенью. Даже когда Серега пытался ударить правой, то он шел по-боксерски, с опущенными руками уклон сделал. Готовился под Сергея, именно под правый оверхенд этот. Предыдущие соперники Сергея не были такими быстрыми, это видно было. Но если бы Аспиналл не попал в первом раунде, в самом начале боя, неизвестно, сколько он смог бы еще продвигаться в такой манере. Потому что такая манера ведения боя очень энергозатратная.

— Ты работал с Сергеем. Насколько сложно выйти в бою с ним на такую дистанцию удобную? У него же размах рук очень большой.

— Ну, я один или два раза спарринговал с ним. Прям не прочувствовал его, мы работали влегкую. Был спарринг тренировочный, у нас не было задачи засадить, попасть. Боксировали, кто кого переиграет. Конкретного спарринга не было.

— Представим, что тебе через месяц предстоит бой с Томом Аспиналлом. Как с ним драться?

— Надо посмотреть предыдущие бои его. По минуте судить тяжело. Для меня это тоже было неожиданностью [нокаут в бою с Павловичем]. Думал, он будет бороться с Сергеем. Думал, он с самого начала будет вязать Серегу, пытаться проходить в ноги, куда-то в корпус, но он просто раздергал и попал.

Том Аспиналл.
Фото USA Today Sports

— Не возникло ощущения, что Сергей перегорел?

— Я посмотрел бой, но не видел его выхода на бой. Опять же, бой длился мало, и вообще непонятно, перегорел он, не перегорел. В принципе, он работал в своей манере. Поддавливал, попытался кинуть двойку — не попал, и потом пропустил.

— Аспиналл даже выше Павловича — 196 см. У тебя какой рост?

— 187 см.

Том Аспиналл. «Я был в плохой форме. В раздевалке подумал: «Что я тут делаю?» Аспиналл — после победы над Павловичем

— Не думал, насколько же сложно будет работать с такими лосями в тяжелом весе, которые еще прыгают туда-сюда, двигаются хорошо?

— Да думал. Я бы с радостью в полутяжах остался, но есть свои моменты. Сказали, что лучше не гонять больше. Но вот возьми Федора — у него рост как у меня.

— Даже меньше.

— И вес поменьше будет, так что... Выходил, разных лосей бил. Нормально ему было.

Боец Магомед Анкалаев.
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

«Если бы Анкалаев дрался как умел, уже давно был бы чемпионом. А он выходит и жалеет — то ли себя, то ли соперника»

— Иржи Прохазка против Алекса Перейры. Впечатления?

— Прохазка забирал бой, но Перейра, по-моему, отбил ему ногу за два лоу-кика. Причем серьезно так отбил. Потом Иржи пошел слишком откровенно в размен и пропустил этот левый боковой, которым Перейра вырубил столько народу. И Прохазка тоже его пропустил. Мне кажется, Иржи ошибся, чересчур поверил в свои руки и начал идти с кикбоксером в откровенную рубку на его дистанцию. Хотя с дистанции мог спокойно разбивать, переигрывать его. Пошел прям в откровенный размен около клетки. Если знаешь, что соперник бьет левый боковой, твоя правая рука должна быть постоянно на месте.

Бой между Магомедом Анкалаевым и&nbsp;Джонни Уокером был остановлен. Скандал на турнире UFC! Анкалаев хотел подраться с соперником после боя — пришлось вмешиваться Дане Уайту

— Тебе не кажется, что Алекс Перейра не чемпионский уровень для полутяжелого веса? Все мы прекрасно понимаем, что он через многих ребят перепрыгнул.

— Думаю, он не чемпионский уровень, потому что чемпион UFC в полутяжелом весе как минимум должен уметь бороться, защищаться, а он на ногах еле стоит. Его Прохазка перевел спокойно, особо не напрягаясь. Да, он встал, но и Прохазка не борец высокого уровня. Мне кажется, если Магомеду Анкалаеву дадут бой за титул, он не выпустит Перейру с первого до пятого раунда.

— Думаешь, что для Магомеда дорога к титулу открыта?

— Да. Если он выйдет и будет драться как умеет. А не когда... он выходит и жалеет то ли себя, то ли соперника. Если бы он включался, работал так, как умеет, боролся, бил, то уже давно был бы чемпионом.

Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
ММА
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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