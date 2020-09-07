«Проблемы индейцев шерифа не волнуют». Хабиб не намерен идти на уступки Сен-Пьеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил в интервью МИЦ «Известия», что собирается провести бой с Жоржем Сен-Пьером в легком весе.

39-летний Сен-Пьер (26-2) — бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах. За последние семь лет он провел один бой. 31-летний Нурмагомедов (28-0) 24 октября сразится с американцем Джастином Гэтжи. После Гэтжи он хотел бы выйти против Сен-Пьера.

— Вы говорили, что после Гэтжи хотели бы сразиться с Жоржем Сен-Пьером. В легком весе или полусреднем? Если в легком — то почему именно в нем? 40-летнему Сен-Пьеру будет сложно столько согнать.

— Как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Мне не важно, сколько он весит и какой у него возраст. Бой имеет значение только в этом весе. Если бой за пояс, то мы должны драться в легком весе, потому что в 77 кг у него пояса нет, там он бывший чемпион. Если у нас бой пройдет за звание чемпиона мира, то в легком весе. Так как я там действующий чемпион.

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