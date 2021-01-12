В Сети появился промо-ролик боя Макрегор — Порье
12:28
UFC в соцсетях промоушена опубликовал промо-ролик предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
Победитель боя получил право сразится за титул чемпиона UFC в легком весе, которым сейчас владеет Хабиб Нурмагомедов.
Ранее бойцы уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.
Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет в ночь с 23 на 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
32-летний ирландец в MMA — одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца — 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.
Under two weeks! The wait is almost over ?— UFC (@ufc) January 11, 2021
[ #UFC257 Countdown | Sunday on ESPNNews ] pic.twitter.com/emC0N2QVpP
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