UFC в соцсетях промоушена опубликовал промо-ролик предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Победитель боя получил право сразится за титул чемпиона UFC в легком весе, которым сейчас владеет Хабиб Нурмагомедов.

Ранее бойцы уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.

Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет в ночь с 23 на 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

32-летний ирландец в MMA — одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца — 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.

Under two weeks! The wait is almost over ?



[ #UFC257 Countdown | Sunday on ESPNNews ] pic.twitter.com/emC0N2QVpP