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В Сети появился промо-ролик боя Макрегор — Порье

12:28
Дастин Порье и Конор Макгрегор. Фото Instagram
Дастин Порье и Конор Макгрегор. Фото Instagram
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UFC в соцсетях промоушена опубликовал промо-ролик предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Победитель боя получил право сразится за титул чемпиона UFC в легком весе, которым сейчас владеет Хабиб Нурмагомедов.

Ранее бойцы уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.

Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет в ночь с 23 на 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

32-летний ирландец в MMA — одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца — 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.

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