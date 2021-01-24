Шлеменко считает обоснованными слова Чендлера про «нового короля» UFC

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал победу Майкла Чендлера над Дэном Хукером в свое дебютном поединке в UFC.

— Майкл Чендлер меня очень порадовал. Человек, который якобы не уровень UFC, про которого говорили, что он якобы ничего не сможет, с одного удара вырубил шестого номера UFC. Он сказал в конце, что пришел новый король. Эти слова имеют место быть.

Он ломает идиотские стереотипы. Уилл Брукс, который достаточно уверенно победил Чендлера в Bellator, дальше пошел по наклонной. Вот и все думают — если у Брукса ничего не получилось, то и у Чендлера не получится. Я болел за Майкла и раньше, хорошо его знаю. Мы с ним вместе выстраивали карьеру в Bellator, много пересекались, общались. Будет очень приятно поболеть за него в UFC. Сейчас он может мотивировать других. Без разница, какой у тебя рост и вес — главное, что в голове.

В активе 34-летнего Чендлера 22 победы и 5 поражений. Ранее он выступал в Bellator, где длительное время являлся обладателем чемпионского пояса в легком весе.

(Илья Андреев)