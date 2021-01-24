UFC утвердил дату боя Ян — Стерлинг
12:18
UFC утвердил дату боя между российским бойцом Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Поединок пройдет 6 марта на UFC 259.
Бой между Яном и Стерлингом должен был состояться в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, но был перенесен на неопределенный срок.
27-летний Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.
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