UFC утвердил дату боя между российским бойцом Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Поединок пройдет 6 марта на UFC 259.

Бой между Яном и Стерлингом должен был состояться в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, но был перенесен на неопределенный срок.