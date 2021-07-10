Чемпион UFC Оливейра предсказал нокаут в пользу Макгрегора в бою с Порье

Действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра считает, что Конор Макгрегор победит Дастина Порье нокаутом в их предстоящей трилогии.

«Конор. Конор Макгрегор нокаутом, — сказал Оливейра TMZ Sports. — Но для меня без разницы, кто выйдет победителем».

Бой Макгрегор — Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. Начало трансляции — 11 июля в 5.00 (время московское).

Конор Макгрегор — Дастин Порье: третий бой, где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит