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Чемпион UFC Оливейра предсказал нокаут в пользу Макгрегора в бою с Порье

10:27
Чарльз Оливейра. Фото Instagram
Чарльз Оливейра. Фото Instagram
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Действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра считает, что Конор Макгрегор победит Дастина Порье нокаутом в их предстоящей трилогии.

«Конор. Конор Макгрегор нокаутом, — сказал Оливейра TMZ Sports. — Но для меня без разницы, кто выйдет победителем».

Бой Макгрегор — Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. Начало трансляции — 11 июля в 5.00 (время московское).

Конор Макгрегор — Дастин Порье: третий бой, где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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