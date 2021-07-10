11 июля в Лас-Вегасе состоится бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Этот поединок — главный на турнире UFC 264. На российском ТВ его покажет РЕН ТВ. Начало основного карда — в 5:00 мск. Макгрегор и Порье встречаются в третий раз, пока счет побед равный — 1:1.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает минимальным фаворитом боя Порье — коэффициент на его победу 1.80, на Макгрегора — 2.10, на ничью — 40.0.

Дастин считается фаворитом, поскольку одержал красивую победу в их январском поединке. Он ее достиг при помощи киков по икрам. После того, как ущерб накопился, Макгрегор начал промахиваться. Порье этим воспользовался и контратаковал, нокаутировав ирландца.

Победа Конора сейчас не выглядит чем-то фантастическим. Наоборот, она вполне реальна. Во-первых, Макгрегор сильно провел первый раунд — он полностью превосходил Порье в стойке, потряс его. Во-вторых, Конор всегда умел делать выводы из поражений, учиться на своих ошибках. В его карьере уже был реванш — с Нейтом Диасом в 2016-м. Макгрегор, пусть и не без труда, но победил.

Однако не покидает ощущение, что стиль Конора застрял в том 2016 году. Он не универсальный боец. Порье более вынослив. То есть если поединок зайдет в поздние раунды, то американец, скорее всего, будет выглядеть в них предпочтительнее. При этом вряд ли бой продлится все пять раундов — оба бойца нокаутеры.

Прогноз «СЭ»: победа Порье техническим нокаутом в третьем раунде за 11.0.

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