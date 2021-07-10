Ирландский боец Конор Макгрегор накануне боя против американца Дастина Порье заявил, что соперник заплатит за то, что доброту воспринимает за слабость. По словам Макгрегора, его оппонент — труп.

«Скоро этот человек узнает, что нужно платить за то, что не уважаешь доброту и воспринимаешь ее за слабость, — приводит слова Макгрегора PJ Penn. — Я заставлю его за это заплатить своей жизнью. Я не шучу. Он умрет в октагоне завтра. Честно говоря, мне на него наплевать. Дело лишь во мне. Он — труп. Мертвое тело с бледным лицом. Я так рад вернуться в Лас-Вегас, где могу поднять местную экономику и устроить шоу для фанатов».

Бой Макгрегор — Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. Начало трансляции — 11 июля в 5.00 (время московское).

Конор Макгрегор — Дастин Порье: третий бой, где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит