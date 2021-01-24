Блогер Тарасов высказался о поражении Конора от Порье: «Мой прогноз сбылся»

Боец смешанных единоборств и блогер Артем Тарасов прокомментировал результат главного боя турнира UFC 257, в котором американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.

Тарасов отметил, что у Порье желание победить было намного сильнее, чем у Макгрегора.

«Мой прогноз сбылся, и Порье победил. Я думал, это произойдет в третьем раунде, но это случилось во втором. К сожалению большому, Конор не готов оказывать сопротивление. Да, мы видели, как он выигрывал в первом раунде, все шло хорошо, но во втором раунде — всего одно попадание легкое», — цитирует Тарасова «РЕН ТВ».