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Блогер Тарасов высказался о поражении Конора от Порье: «Мой прогноз сбылся»

15:06
Артем Тарасов. Фото Instagram
Артем Тарасов. Фото Instagram
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Боец смешанных единоборств и блогер Артем Тарасов прокомментировал результат главного боя турнира UFC 257, в котором американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.

Тарасов отметил, что у Порье желание победить было намного сильнее, чем у Макгрегора.

«Мой прогноз сбылся, и Порье победил. Я думал, это произойдет в третьем раунде, но это случилось во втором. К сожалению большому, Конор не готов оказывать сопротивление. Да, мы видели, как он выигрывал в первом раунде, все шло хорошо, но во втором раунде — всего одно попадание легкое», — цитирует Тарасова «РЕН ТВ».

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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