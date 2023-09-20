Сани
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 09:31

Сборная России по санному спорту начнет тренироваться на льду с 4 октября

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал, что национальная команда планирует начать ледовые тренировки 4 октября на сборе в Красной Поляне.

«Мы планируем выйти на лед на сборе, который пройдет на олимпийской санно-бобслейной трассе с 4 по 19 октября», — цитирует Чудинова ТАСС.

С 10 по 18 сентября команда проводила учебно-тренировочный сбор в Сочи на базе «Юг Спорт», в программу которого входила общефизическая подготовка.

В июне 2022 года конгресс Международной федерации санного спорта принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. В июне 2023-го FIL продлила отстранение российских саночников от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/18791503
Сергей Чудинов
0
Читайте также
«К русским в Канаде относятся дружелюбно». Талант из «Магнитки» — уже третий год за океаном
19 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов
В США встревожились из-за удара России «новым» оружием по украинскому самолету
Конгрессвумен США призвала Зеленского просить финансирование в костюме
Источник рассказал о проблемах авиации ВСУ из-за российских систем РЭБ
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Лучшие арбитры России: они готовы судить матчи УЕФА прямо сейчас
Сначала отменили приглашение России — теперь запретили протесты. Разборки перед Азиатскими играми
Посол World Skate Вдовин считает, что у россиян нет шансов отобраться на Игры в Париже
Словак Бучек заявил, что его тяжело приняли в чешском «Оцеларжи» после выступлений в КХЛ
Журова: «Никто не гарантирует, что Россия вообще поедет на Олимпиаду»
Хоркина заявила, что затрудняется поставить себя на место спортсмена в нейтральном статусе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерация санного спорта Россия выплатила ежегодный взнос в FIL за сезон-2022/23
Новости
RSS RSS
Все новости