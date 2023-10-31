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Сегодня, 11:50

Призер Олимпийских игр саночница Иванова взяла паузу в карьере ради учебы в университете

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что бронзовый призер Олимпиады 2022 года в Пекине саночница Татьяна Иванова взяла паузу в карьере спортсменки ради учебы в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) в Сочи.

«Татьяна учится в университете. Она написала соответствующее заявление и сейчас не является спортсменом Центра спортивной подготовки. Но карьеру Татьяна не завершает, она планирует отобраться в сборную России на следующий сезон через чемпионат страны и потом опять тренироваться вместе с командой. Татьяна решила сосредоточиться на учебе, она сказала, что ей нужно присутствовать на всех занятиях, так как обучение очное. Мы уважаем такое решение. У нас подрастает очень неплохая молодежь, и задачка у нее будет непростая. В команде появились две юниорки, которые очень заряжены на работу. Место в сборной никому не гарантировано, а нас ждет очень интересный сезон», — приводит слова Чудинова ТАСС.

32-летняя Иванова является восьмикратной чемпионкой Европы. На Олимпиаде 2014 года в Сочи она стала серебряным призером в командной гонке. В ее активе также одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Источник: https://tass.ru/sport/19158797
Сергей Чудинов
Татьяна Иванова
санный спорт
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