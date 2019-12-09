Глава федерации санного спорта надеется, что ЧМ в Сочи не отменят за два месяца до старта

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт выразила надежду, что Международная федерация санного спорта не станет переносить чемпионат мира из Сочи за два месяца до начала турнира из-за решения исполкома Всемирного антидопингового агентства.

— До чемпионата мира остается два месяца, и отменять целый турнир было бы неверно. Надеюсь, что разум возобладает, так как слишком мало времени остается до начала соревнований, — сказала Гарт в интервью ТАСС. — Мы будем рады принять представителей всех стран. Уверена, что большинство коллег поддержит нас, мы дружим, несмотря на то что мы конкуренты, относимся друг к другу с большим уважением.

Чемпионат мира в Сочи должен пройти 15-16 февраля.

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